Meteoroloji’den birçok ile son dakika uyarısı! Sağanak, sel, doluya dikkat…

Yoğun sıcak ve güneşli günlerin ardından yağışlı hava dalgası yurdu etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

ÇANAKKALE VE BALIKESİR’E CİDDİ UYARI

Çanakkale’nin doğu ilçeleri ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA’YI SAĞANAK VURACAK

Ankara, Kırıkkale ve Çankırı’da bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren, pazar sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.