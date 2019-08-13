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Meteoroloji’den ciddi uyarı: Sıcak hava dalgası geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava konusunda bir uyarı yayınlandı. Kuvvetli sıcak hava dalgasının geleceğini duyuran Meteoroloji İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, perşembe günü ise İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'i uyardı.

14:58 -
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Meteoroloji’den ciddi uyarı: Sıcak hava dalgası geliyor!

Sıcak giden havalar daha da ısınacak. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, günün en yüksek hava sıcaklıkların yarın İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz’in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, perşembe günü ise İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun Kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. İki günlük sıcak havanın arkasından Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalışlar ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

YAŞLILAR VE ÇOCUKLARA DİKKAT!

İki gün boyunca etkili olacak sıcak hava dalgasının oluşturabileceği (özellikle güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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