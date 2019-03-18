Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Yurtta bahar havası! Havalar ısınıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR’DE DENİZE GİRDİLER, DOĞU’YA İSE ÇIĞ UYARISI GELDİ
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte Bandırmalılar kendini sahil bandına ve yeşil alanlara attı. Sert ve uzun geçen kış mevsiminin ardından güneşli havaya kavuşan Bandırmalılar baharın tadını çıkartmak için adeta sahile akın ettiler.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde güney ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ÇORUM °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu
MUŞ °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
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