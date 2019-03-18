Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Yurtta bahar havası! Havalar ısınıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR’DE DENİZE GİRDİLER, DOĞU’YA İSE ÇIĞ UYARISI GELDİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte Bandırmalılar kendini sahil bandına ve yeşil alanlara attı. Sert ve uzun geçen kış mevsiminin ardından güneşli havaya kavuşan Bandırmalılar baharın tadını çıkartmak için adeta sahile akın ettiler.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde güney ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇORUM °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu

MUŞ °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu