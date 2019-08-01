Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Ağustos ayında Karadeniz ve Marmara’da hortum olabilir!

Uzun süredir Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini kaybetmeye başladı. Ancak sıcak hava dalgası önümüzdeki haftadan itibaren, yurda geliyor. Daha çok Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege´yi etkileyecek olan hava dalgası nedeniyle sıcaklık değerlerinin 40 derecelerin üzerine çıkacağını tahmin ediliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Bu sıcaklık değerleri Güneydoğu Anadolu´da 45 dereceler olacak. Antalya, Adana, Mersin çevrelerinde yine 40, 41, 42 dereceler rahatlıkla görülebilir. Ege´de özellikle Aydın çevresi 44-45 derecelere kadar da çıkıyor. İlerleyen günlerde her gün olmasa da bazı günlerde Marmara’nın Batısında özellikle Edirne ve Tekirdağ 40 derecelere ulaşacak değerleri görecek.” şeklinde konuştu.

KARADENİZ VE MARMARA’DA HORTUM RİSKİ

Ağustos ayının mevsim normallerinin altında geçeceğini ifade eden Tek; “Ağustos ayında bu hafta her ne kadar sıcak görünse de, iklim modelleri sonuçlarına göre Ağustos´un Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz´de mevsim normallerini altında geçeceği görünüyor. Bu da yine bir sel felaketi olasılığını artırıyor. Yani kuvvetli yağışlar olma olasılığını artırıyor. Deniz suyu sıcaklıkları önemli burada. Deniz suyu sıcaklıkları Akdeniz´de 28-29 derecelere kadar çıktı. Karadeniz´de de 23-25 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık değerlerinin altında gelen bir hava parseli, kuvvetli yağışları, fırtınaları, kuvvetli çekirdekleri, süper hücre tarzı yapılanmaları oluşturuyor. Kuzey´den böyle bir serin hava gelirse ki gözüküyor, Ağustos için Karadeniz ve Marmara´da hücre oluşumu, kuvvetli dolu yağışı oluşumu, hortum oluşumu riskleri bulunuyor.” şeklinde konuştu.

DHA