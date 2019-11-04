Meteoroloji’den iki bölgeye fırtına ve sel uyarısı!

Yurt genelinde havalar bu hafta önemli derecede artacak ancak bugün bazı şehirlerde yağış ve fırtına bekleniyor. Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ’ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE VE MARMARA’YA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre rüzgarın; bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MUĞLA’DA ÖĞLEN SAATLERİNE DİKKAT

Yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.