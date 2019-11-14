Meteoroloji’den İstanbul, Ankara ve bazı illere sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin’in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI AKDENİZ’DE FIRTINA

Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, Antalya Körfezi'nde kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte yer yer 8 kuvvetinde (75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla il genelinde kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köycağiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli, Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin’in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Amasya çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu