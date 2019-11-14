Meteoroloji’den İstanbul, Ankara ve bazı illere sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin’in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.
BATI AKDENİZ’DE FIRTINA
Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, Antalya Körfezi'nde kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte yer yer 8 kuvvetinde (75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla il genelinde kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köycağiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli, Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin’in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Amasya çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu