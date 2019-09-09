Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı: İşte hava durumu tahminleri…

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.
İSTANBUL’UN KUZEYİNDE YAĞIŞ
İstanbul’un kuzey kesimlerinin hafif sağanak öngörülürken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı bulutlu, İstanbul’un kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu’nun batı kesimleri ve Trabzon’un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Kars, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık