Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı: İşte hava durumu tahminleri…

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

İSTANBUL’UN KUZEYİNDE YAĞIŞ

İstanbul’un kuzey kesimlerinin hafif sağanak öngörülürken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı bulutlu, İstanbul’un kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu’nun batı kesimleri ve Trabzon’un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Kars, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık