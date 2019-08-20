Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarı! İstanbul’da hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul’un boğazlar ile sahil kıyıları için yapılan uyarı sonrasında hafta sonu selin yaşandığı başta Eminönü olmak üzere sahil kıyılarında karabulutlar hakim olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi için ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ile Bursa’nın doğusu ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İBB’DEN SEL UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte perşembe gününe kadar aralıklarla sağanağın etkili olacağını belirterek, vatandaşları ani yağış ve su baskını riskine karşı uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM verilerine göre, kentte iki gün boyunca aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, İBB’nin yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldığı anlatılarak, “İstanbul’da perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak riski bulunuyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yaz yağmurlarının, yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların da ani yağış ve su baskını riskine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

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