İstanbul’da, etkili olan sağanak yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul’da tüm vapur seferleri de iptal edildi. Kent genelinde vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

ANKARA VE 5 İL İÇİN DAHA UYARI

Meteoroloji’den İstanbul’un ardından Ankara ve 5 il için daha uyarı geldi. Meteoroloji: Kırıkkale ve Çankırı'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Ankara, Kırıkkale ve Çankırı için de uyarılarda bulunan Meteoroloji, bugün bu bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların pazar sabah saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.

MANSUR YAVAŞ DA UYARDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün öğlen saatleri itibarıyla başlayıp, Pazar günü sabah saatlerine kadar Ankara'da sağanak yağış beklenmektedir.

Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı şehrimiz genelinde hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı da dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.