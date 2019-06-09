Meteoroloji’den Marmara için yağış uyarısı! Son dakika hava durumu açıklaması…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; özellikle Marmara’nın doğu kesimlerinde (Kocaeli ile Sakarya çevreleri) yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, sel baskını) tahmin ediliyor. Ayrıca, hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu 35

Adana: Az bulutlu 38

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36