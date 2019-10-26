Meteoroloji’den sağanak uyarısı! İşte yağış uyarısı yapılan iller…

Sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları ciddi şekilde düşmeye başladı ve Meteoroloji'den sağanak yağış uyarıları gelmeye başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu. Ayrıca İstanbul’un kuzey, Kırklareli’nin doğu kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülen bölgede, yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA’DA SICAKLIK ARTABİLİR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında ve yer yer 1-3 derece üzerinde seyredecek.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul’un kuzey, Kırklareli’nin doğu kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta – Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇORUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan çevreleri ile bölgenin güneydoğu kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı bulutlu