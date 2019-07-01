Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Sıcaklıklar bir tarafta artacak, bir tarafta düşecek

Meteoroloji’den ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

DOĞU ANADOLU’DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum’un batısı ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli(40-60 km/s) rüzgâr esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 3, Erzincan'da 10, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Tunceli'de 8 ve Iğdır'da 11 derece. Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 24, Ardahan'da 15, Erzurum'da 18, Kars'ta 18, Ağrı'da 19, Tunceli'de 20, Iğdır'da 25 derece.

YURTTA HAVA DURUMU

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33