Meteorolojiden sağanak uyarısı! Valilikten hava durumu açıklaması geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Karadeniz Bölgesi’nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah ve öğle saatlerinde Sakarya’nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle ve akşam saatlerinde ise Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sağanağın yarın gece ve pazartesi sabah saatleri arasında Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor

VALİLİK’TEN DÜZCE İÇİN HAVA DURUMU UYARISI

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğünün gece yarısından itibaren Düzce ve çevresinde beklenen hava tahmin raporuna yer verildi.

Düzce merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde sağanağın gece yarısından itibaren aralıklarla etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sabah saatlerinde ise gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli sağanağın etkisini göstereceği kaydedildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu

BURSA 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sğanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 28°C

Parçalı bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sğanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın Kuzey Ege’nin iç kesimleri parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu

ISPARTA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 26°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 21°C, 29°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık