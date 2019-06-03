Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meteoroloji’den sağnak yağış uyarısı: İstanbul ve tüm yurtta hava durumu…

Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Ankara, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...

14:24 -
Haberler Gündem
Meteoroloji’den sağnak yağış uyarısı: İstanbul ve tüm yurtta hava durumu…

Meteoroloji'den alınan son dakika verilerine göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu 28

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more