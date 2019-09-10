Meteoroloji’den son dakika durumu açıklaması | Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 31°C

Az bulutlu

MUĞLA 18°C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Korkuteli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu; kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık