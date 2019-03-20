Meteoroloji’den son dakika fırtına uyarısı! İşte yurtta hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Balıkesir’in güneydoğusu, Bursa’nın güneyi, Manisa’nın doğusu ile Konya’nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir’in güneydoğusu ve Bursa’nın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri (Orhaneli, Keles, Harmancık, İnegöl ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Manisa’nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu (Gördes, Alaşehir, Sarıgöl, Selendi, Kula, Demirci ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin parçalı yer yer çok bulutlu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 20°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ile Konya’nın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı batısı yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri (Beyşehir ilçesi) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Az bulutlu

ÇORUM °C, 18°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve bulutlu

MUŞ °C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu