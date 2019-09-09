Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van ve Sinop çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 29°C
Az bulutlu
MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu
HATAY 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık