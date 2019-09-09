Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van ve Sinop çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 29°C

Az bulutlu

MUĞLA 17°C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu

HATAY 22°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık