Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Az bulutlu

ÇORUM °C, 21°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu