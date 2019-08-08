Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara’nın kuzey ve batısı ile Çeşme çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 16°C, 34°C
Az bulutlu
BURSA 19°C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 34°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 12°C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu
SİVAS 10°C, 31°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE 18°C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 11°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS 8°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık