Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara’nın kuzey ve batısı ile Çeşme çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 16°C, 34°C

Az bulutlu

BURSA 19°C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 34°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 33°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 12°C, 34°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu

SİVAS 10°C, 31°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 32°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 11°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KARS 8°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık