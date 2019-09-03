Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Ankara ve o illere yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Denizli çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile yarın (Çarşamba) Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Denizli çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Denizli çevreleri ile, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Denzli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara’nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 9°C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS 6°C, 24°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu