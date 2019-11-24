Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara’nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul’un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir’in batısı, Aydın’ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne’nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde boğaz çevresi ile öğleden sonra Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile İstanbul’un kuzeybatısının, gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir’in batısı ve Edirne’nin güneyinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde boğaz çevresi ile, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri (Çatalca ve Arnavutköy) hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Muğla çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İzmir, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın’ın kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer kesimleri parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Kırşehir çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde Ankara’nın Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçeleri yer yer sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey doğusunda bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece yer yer sisli ve puslu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu