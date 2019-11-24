Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara’nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul’un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir’in batısı, Aydın’ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne’nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde boğaz çevresi ile öğleden sonra Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile İstanbul’un kuzeybatısının, gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir’in batısı ve Edirne’nin güneyinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde boğaz çevresi ile, öğleden sonra kuzeybatı çevreleri (Çatalca ve Arnavutköy) hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Muğla çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İzmir, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın’ın kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer kesimleri parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Kırşehir çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde Ankara’nın Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçeleri yer yer sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey doğusunda bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece yer yer sisli ve puslu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu