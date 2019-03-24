Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava sıcaklığı 9 derece düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu (Iğdır ve Malatya hariç) ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bitlis ve Muş çevreleri ile Batman'ın kuzeyi, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20-50 cm), Bingöl, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının, yarın (Pazar) sabah saatlerinde etkisini artırarak Hakkari, Bitlis, Muş ile Batman'ın kuzeyi (Sason), Siirt'in doğusu (Pervari, Eruh) ve Şırnak'ın doğusunda (Beytüşşebap, Uludere) yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların gece saatlerinde etkisini artırarak Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda (Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Gece saatlerinden itibaren, tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara’nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli, (40-60 Km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece ve sabah saatlerinde hafif şiddette zirai don bekleniyor.

BURSA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi’nde gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

NİĞDE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin gece saatlerine kadar yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl ile Şırnak merkezi ve batı kesimlerinde kuvvetli yağış, Bitlis, Muş çevreleri ile Şırnak’ın doğusunda yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Diyarbakır, Şanlıurfa'nın doğusu (Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar), Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar doğusunda yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.