Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava sıcaklığı artıyor, kuvvetli sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, Edirne, Çanakkale, Mersin, Osmaniye, Hatay, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında ve Hatay çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Bitlis, Hakkari, Muş’un güneydoğusu ve Şırnak’ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
YOĞUN KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Bitlis, Hakkari, Muş’un güneydoğusu ve Şırnak’ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) ve güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklenmektedir. Yerde mevcut yüksek miktardaki kar örtüsünün üzerine yoğun kar yağışları meydana geleceğinden, bölgede eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 12°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANISA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Adana’nın kıyı kesimleri ile Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
SİNOP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Hakkari ve Van çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bitlis, Hakkari, Muş’un güneydoğusu ve Şırnak’ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın güney ilçelerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu
MUŞ °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere yoğun kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SIIRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, doğu kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
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