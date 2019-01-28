Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava sıcaklığı artıyor, kuvvetli sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, Edirne, Çanakkale, Mersin, Osmaniye, Hatay, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında ve Hatay çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Bitlis, Hakkari, Muş’un güneydoğusu ve Şırnak’ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YOĞUN KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Bitlis, Hakkari, Muş’un güneydoğusu ve Şırnak’ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) ve güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklenmektedir. Yerde mevcut yüksek miktardaki kar örtüsünün üzerine yoğun kar yağışları meydana geleceğinden, bölgede eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 12°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Adana’nın kıyı kesimleri ile Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Hakkari ve Van çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bitlis, Hakkari, Muş’un güneydoğusu ve Şırnak’ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın güney ilçelerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu

MUŞ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere yoğun kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, doğu kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı