Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava sıcaklığı artıyor, o illerde sağanak yağmura dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğu kesimleri, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Karaman ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’nin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Adana’nın doğu kesimleri, Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) yükseklerinde kısa süreli fırtına(70-90 KM/SA)şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

MUŞ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı