Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava sıcaklığı artıyor, o illerde sağanak yağmura dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğu kesimleri, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Karaman ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’nin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Adana’nın doğu kesimleri, Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) yükseklerinde kısa süreli fırtına(70-90 KM/SA)şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ÇORUM °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
MUŞ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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