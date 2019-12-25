Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava sıcaklığı düşüyor, yağmur, kar ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale dışında kalan bölgelerin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölgenin İzmir dışında kalan kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m²) yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana’nın yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

SİVAS °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat Çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Ağrı, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı