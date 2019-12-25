Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava sıcaklığı düşüyor, yağmur, kar ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale dışında kalan bölgelerin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölgenin İzmir dışında kalan kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m²) yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana’nın yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 9°C
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
SİVAS °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat Çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Ağrı, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı