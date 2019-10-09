Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava yeniden ısınıyor! Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve zamanla batı kesimlerinin parçalı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Rize çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

HATAY 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DÜZCE 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KASTAMONU 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, bu akşam saatlerinde kıyılarının yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Rize çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık