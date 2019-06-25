Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul, Ankara ve o illere yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre; bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak hafta sonunda Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimleri, İstanbul’un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde güney ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 32°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevreleri ile Manisa’nın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

DENİZLİ 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ve Ankara’nın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölge geneli parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

SİNOP 25°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri ve Samsun’un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 13°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam Kars ve Ardahan çevreleri, yarın öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

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