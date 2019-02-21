Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbul için flaş uyarı geldi, önleminizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Marmara bölge geneli ve Kuzey Ege’de beklenen sis hadisesinin öğle saatlerine kadar Istanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde zaman zaman yoğun olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla'nın güney kıyıları, Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

KIRKLARELI °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla’nın güney kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege’de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

IZMIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

MANISA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya’nın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

BURDUR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

CANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRIKKALE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinde kıyıları, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun ile akşam saatlerinde bölgenin kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇORUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

MUŞ °C, -1°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı

SIIRT °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı