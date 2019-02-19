Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul’a kar sürprizi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika hava tahmin raporuna göre; İstanbul’da hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olacak. Kentte 13 derece civarında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derece düşecek. Cuma günü yağmur başlıyor. Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul’un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesilecek.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde 800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya Kesimi ile güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANAKKALE °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELI °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

CANKIRI °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRIKKALE °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, sabah saatlerinde 800 metre üzeri kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı (20-40 cm) şeklinde olması beklenmektedir. Rüzgarın; bölgenin doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DHA