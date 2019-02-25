Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul’a ve o illere kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Konya Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara’nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 26 Şubat 2019 Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışının; Hakkari, Bitlis, Muş ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası karla karışık yağmur, Anadolu yakası hafif yağmurlu
KIRKLARELI °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege’de yer yer pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 9°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
IZMIR °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
MANISA °C, 11°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, gece saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 10°C
Çok bulutlu
KIRIKKALE °C, 11°C
Çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu
SİNOP °C, 8°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu
ÇORUM °C, 9°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu
MUŞ °C, -1°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
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