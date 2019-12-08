Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İstanbul’a ve o illere sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul’un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa’nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Çankırı’nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul’un kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı bulutlu, sabah ve saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
VAN °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinde Şanlıurfa’nın güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yağmurlu