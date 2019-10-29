Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte kuvvetli sağanak ve sel uyarısı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Samsun’un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı