Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte kuvvetli sağanak ve sel uyarısı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Samsun’un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı