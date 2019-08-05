Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte sağanak yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Sakarya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile sabah ilk saatlerde Mersin, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah ilk saatlerde Mersin çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık