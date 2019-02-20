Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte sağanak yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANAKKALE °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELI °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANISA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
CANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRIKKALE °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUŞ °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SIIRT °C, 13°C
Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu
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