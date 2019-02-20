Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte sağanak yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis ile Antalya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANAKKALE °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELI °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANISA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

CANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRIKKALE °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUŞ °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SIIRT °C, 13°C

Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu