Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Muğla’nın doğu ve Burdur’un batı kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
FIRTINAYA DİKKAT
Ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde yer yer kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ver kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri ile Muğla’nın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olman üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur’un batısı ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu
ÇORUM °C, 14°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MUŞ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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