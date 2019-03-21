Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Muğla’nın doğu ve Burdur’un batı kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde yer yer kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ver kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri ile Muğla’nın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olman üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur’un batısı ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Az bulutlu

ÇORUM °C, 14°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık