Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağış uyarısı yapılan iller!

Yapılan son değerlendirmelere yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Trakya ve Kuzey Ege’nin parçalı çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin ve Ardahan çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Edirne çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. yağışların il genelinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu bu akşam ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu kuzeyi yer yer çok bulutlu bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 4°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık