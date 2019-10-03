Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: İşte yağış uyarısı yapılan iller!

Yapılan son değerlendirmelere yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Trakya ve Kuzey Ege’nin parçalı çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin ve Ardahan çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Edirne çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. yağışların il genelinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
İSTANBUL 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu bu akşam ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu kuzeyi yer yer çok bulutlu bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 4°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık