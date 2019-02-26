Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kar geliyor önleminizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak’ın doğusu ile Van ve Muş’un güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Anadolu’nun güney doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU, DÜZCE VE SAKARYA’YA KAR YAĞIŞI UYARISI

Bolu ve Düzce çevreleri ile Sakarya’nın güneydoğu kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Kar yağışının sebep olabileceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hakkari, Bitlis, Şırnak’ın doğusu ile Van ve Muş’un güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması bekleniyor. Yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya’nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELI 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENİZLİ 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

IZMIR 6°C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MANISA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinde doğusunda güney ve batı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu, yarın (Çarşamba) il geneli aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR 3°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

HATAY 8°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) hafif kar yağışlı

CANKIRI -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KIRIKKALE 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun olmak üzere kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ÇORUM -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Hakkari, Bitlis, Şırnak’ın doğusu ile Van ve Muş’un güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bu gece saatlerine kadar güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM -6°C, -1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -7°C, 0°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

MUŞ -6°C, -2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

VAN -2°C, 4°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZIANTEP 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu