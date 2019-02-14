Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kar, yağmur ve fırtına geliyor, önleminizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bütün bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya’nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Marmara’nın kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Sakarya’nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması(21-50 kg/m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bursa’nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin doğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, güney ve doğusunun yüksekleri yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

IZMIR °C, 10°C

Çok bulutlu

MANISA °C, 8°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 10°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde yağmurlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikkle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

CANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRIKKALE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, yükseklerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ÇORUM °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri, zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şırnak, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MUŞ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı