Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Karadeniz’e flaş sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı