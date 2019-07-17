Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kuvvetli sağanak, sel, yıldırım…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile , Muğla, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu

BURSA 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 22°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 23°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bu akşam ve gece saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS 11°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu

VAN 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık