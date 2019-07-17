Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kuvvetli sağanak, sel, yıldırım…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile , Muğla, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
BURSA 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 22°C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 23°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 22°C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bu akşam ve gece saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİİRT 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık