Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale, Eskişehir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Muş’un güneyi, Siirt ve Şırnak’ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Yağışların Antalya ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Muş’un güneyi, Siirt ve Şırnak’ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELI °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, iç kesimlerde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 14°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağmurlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu

CANKIRI °C, 8°C

Çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ÇORUM °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bitlis, Siirt, Hakkari, Muş’un güneyi, Siirt ve Şırnak’ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, güney kesimlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, güney ilçeleri yoğun kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SIIRT °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, doğu kesimlerinin yüksekleri yoğun olmak üzere kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu