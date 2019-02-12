Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı önleminizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyıları ve İzmir’in kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZĞAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

KIRKLARELI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli

IZMIR °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı ile bölge genelinin çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

CANKIRI °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KIRIKKALE °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇORUM °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, -1°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUŞ °C, 2°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

GAZIANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SIIRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu