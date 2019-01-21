Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: Kuvvetli sağanak yağışa karşı önleminizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Samsun ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zamanla karlakarışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor, Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

KIRKLARELI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu

IZMIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2.), İl merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; kuvvetli, il merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, batısı ile Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve yer yer hafif olmak üzere kar yağışı şeklinde olacağı beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

CANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu akşam saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, Çorum çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 0°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, -10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -7°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 7°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Az bulutlu