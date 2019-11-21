Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sağanak yağış ve sise dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir’in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölge genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Milas, Bodrum ve Marmaris çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 21°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık