Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Şemsiyenizi almadan çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Rize Trabzon’un iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege ile Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusu ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra İç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 21°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 21°C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 22°C, 33°C

Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 29°C

Az bulutlu, yarın zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu

HATAY 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 13°C, 24°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 26°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 27°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 21°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu ve iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 27°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 31°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 11°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUŞ 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık