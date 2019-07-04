Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sıcağa aldanmayın sağanak yağışa ve kuvvetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin batısı, Ankara’nın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Sinop, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olarak (40-60 km/sa)esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın zamanla kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu’nun güney ve doğu kesimleri ile Karabük çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri, yarın öğle saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Samsun, Kastamonu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize’nin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık