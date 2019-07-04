Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sıcağa aldanmayın sağanak yağışa ve kuvvetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin batısı, Ankara’nın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Sinop, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olarak (40-60 km/sa)esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın zamanla kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu’nun güney ve doğu kesimleri ile Karabük çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri, yarın öğle saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Samsun, Kastamonu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize’nin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık