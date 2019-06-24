Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sıcak havaya aldanmayın, önleminizi alın!

Yaklaşık iki haftadır yurdumuzun büyük bir bölümünde ve özellikle iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan sistem hafta sonu beklentilere uygun olarak etkisini kaybetti. Yurdumuzun doğu kesimlerinin bu hafta sonuna kadar Basra alçak basıncının, Kuzey kesimlerinin ise Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basıncın etkisinde kalması beklenmektedir. Bu nedenle bu hafta boyunca Trakya ile yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde) kısa süreli yerel sağanak geçişleri meydana geleceği diğer yerlerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de beklenmektedir. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 20°C, 35°C

Az bulutlu

BURSA 20°C, 34°C

Az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu, kuzeyi ile Toroslar mevkii parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 33°C

Az bulutlu

SİNOP 24°C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Giresun’un iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 14°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 20°C, 35°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C

Açık

SİİRT 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 42°C

Açık

İstanbul Seçim Sonuçları ->