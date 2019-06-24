Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Sıcak havaya aldanmayın, önleminizi alın!

Yaklaşık iki haftadır yurdumuzun büyük bir bölümünde ve özellikle iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan sistem hafta sonu beklentilere uygun olarak etkisini kaybetti. Yurdumuzun doğu kesimlerinin bu hafta sonuna kadar Basra alçak basıncının, Kuzey kesimlerinin ise Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basıncın etkisinde kalması beklenmektedir. Bu nedenle bu hafta boyunca Trakya ile yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde) kısa süreli yerel sağanak geçişleri meydana geleceği diğer yerlerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de beklenmektedir. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 20°C, 35°C
Az bulutlu
BURSA 20°C, 34°C
Az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 21°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu, kuzeyi ile Toroslar mevkii parçalı bulutlu
ANTALYA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE 18°C, 33°C
Az bulutlu
SİNOP 24°C, 29°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Giresun’un iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 14°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 20°C, 35°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 42°C
Açık
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