Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Tüm yurtta hava sıcaklığı artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu açıklamasına göre; hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Gece ve sabah saatlerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği Adana, Osmaniye ve Hatay'da hafif şiddette zirai don tehlikesi bulunduğundan çiftçilerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. İşte yurtta kar ve yağmur beklenen iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Sivas, Kayseri, Ordu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Aydın’ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 5°C, 14°C

Az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI 2°C, 12°C

Az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla kıyı kesimleri çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra Aydın’ın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR -5°C, 6°C

Parçalı bulutlu

IZMIR 4°C, 13°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 1°C, 9°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

UŞAK -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 1°C, 14°C

Az bulutlu

ANTALYA 6°C, 16°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

BURDUR -1°C, 10°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

HATAY 0°C, 11°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hedisesi bekleniyor.

ANKARA -5°C, 6°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI -7°C, 4°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR -8°C, 3°C

Parçalı bulutlu

KONYA -4°C, 5°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hedisesi bekleniyor.

BARTIN -2°C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

BOLU -7°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -2°C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hedisesi bekleniyor.

AMASYA -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 2°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar kıyıları karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hedisesi bekleniyor.

BİNGÖL -9°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -17°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -18°C, -6°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

MUŞ -8°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP -2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

SIIRT 0°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA -1°C, 9°C

Parçalı bulutlu