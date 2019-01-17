Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Tüm yurtta hava sıcaklığı artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Sivas, Kayseri, Ordu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Aydın’ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 5°C, 14°C
Az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI 2°C, 12°C
Az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla kıyı kesimleri çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra Aydın’ın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu
IZMIR 4°C, 13°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 1°C, 9°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
UŞAK -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 1°C, 14°C
Az bulutlu
ANTALYA 6°C, 16°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
BURDUR -1°C, 10°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
HATAY 0°C, 11°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hedisesi bekleniyor.
ANKARA -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI -7°C, 4°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHIR -8°C, 3°C
Parçalı bulutlu
KONYA -4°C, 5°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hedisesi bekleniyor.
BARTIN -2°C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
BOLU -7°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE -2°C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hedisesi bekleniyor.
AMASYA -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 2°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar kıyıları karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hedisesi bekleniyor.
BİNGÖL -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -17°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -18°C, -6°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
MUŞ -8°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
SIIRT 0°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA -1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
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