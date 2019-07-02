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Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Yağış yurdu terk etti, hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

18:00 -
Haberler Gündem
Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Yağış yurdu terk etti, hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu

KARS °C, 24°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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