Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Yağmur, sis ve sıcak hava…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık zamanla güny kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutu öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 7°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutu öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık yarın zamanla batısının parçalı bulutlu Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutu öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 4°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 8°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve sabah saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 5°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KARS -3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık