Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Yağmur, sis ve sıcak hava…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık zamanla güny kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutu öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 7°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutu öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık yarın zamanla batısının parçalı bulutlu Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutu öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 4°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 8°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve sabah saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 5°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KARS -3°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık